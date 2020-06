Palmas Arborea, anche quest’anno animazione estiva per i bambini

Data la situazione e i tempi necessari per l’organizzazione, l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Palmas Arborea ha chiesto alle famiglie interessate di compilare e consegnare il modulo di pre adesione entro venerdì 19 giugno. In questo modo sarà possibile valutare le necessità dei bambini che usufruiranno quest’anno del servizio di animazione estiva.

L’ingresso dei gruppi sarà a scaglioni, e dopo la misurazione della temperatura corporea con un termoscanner i bambini dovranno igienizzare le mani con una soluzione idroalcolica. Sarà richiesto l’uso della mascherina e sarà assicurato il distanziamento sociale durante tutte i giochi e le attività, oltre all’igiene scrupolosa negli spazi aperti. Ogni gruppo sarà affidato tutti i giorni allo stesso animatore; è previsto un rapporto di un animatore per ogni 5 bambini della scuola materna (1/7 per i bambini della scuola primaria).

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a