Mascherina in auto, che confusione. Ecco quando bisogna indossarla

Al pari di occhiali e orologio, è uno degli accessori che indossiamo ormai quotidianamente. Per molti indossarla nei luoghi chiusi è diventato un automatismo. Ma sull’utilizzo in auto della mascherina ci sono ancora parecchi dubbi: quando è obbligatoria?

“Sulla questione specifica non c’è un documento normativo che abbia fatto chiarezza in modo particolare per quanto riguarda i privati”, chiarisce il dirigente della Polizia Stradale di Oristano, Roberto Piredda.

“Anche in auto bisogna rispettare le norme generali: distanza di un metro e, quando non è possibile, utilizzare la mascherina”, aggiunge il dirigente della Polstrada, che raccomanda l’uso del buon senso: “Se fermiamo per un controllo un’auto all’interno della quale ci sono quattro persone che non fanno parte della stessa famiglia, ma ciascuna indossa la mascherina, non abbiamo niente da eccepire”.

Il buon senso, dunque, come risposta ai vuoti normativi. Questi casi sono previsti nelle domande frequenti raccolte sui siti istituzionali – è precisato ad esempio che le regole anti-contagio in auto sono equiparabili a quelle da rispettare nei taxi: autista davanti e solo due passeggeri nel sedile posteriore – ma quelle interpretazioni non trovano applicazione giuridica.

Mercoledì, 17 giugno 2020

