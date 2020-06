Solanas, in Consiglio i problemi della borgata turistica: viabilità, spiaggia, cartellonistica

I problemi di Solanas (frazione di Sinnai) legati soprattutto alla ripartenza della stagione turistica,

sono stati al centro di una interrogazione presentata in Consiglio comunale dall'esponente del Movimento 5 stelle Chiara Cabras.

Sollecitati interventi per migliorare la viabilità, la segnaletica stradale, la cartellonistica (anche a fini turistici), il parcheggio.

Cabras ha chiesto anche di conoscere quali sono i programmi del Comune di Sinnai

sul distanziamento fra le persone in spiaggia per la sicurezza sanitaria.

A rispondere è stato il sindaco Tarcisio Anedda che ha assicurato l'interesse del Comune

per dare risposte a problemi che ci sono in materia di viabilità e di immagine della frazione turistica.

Per quanto riguarda le presenze in spiaggia e in acqua, lo stesso sindaco ha detto che grazie anche a recenti studi, il problema del sovraccarico a Solanas (una spiaggia abbastanza vasta)

possono sussistere solo nel giorni festivi e prefestivi e sotto Ferragosto.

Per queste occasioni saranno garantiti adeguati controlli agli ingressi del litorale.

Fonte: L'Unione Sarda