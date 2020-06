Paura a Sinnai, “ragazzini danno fuoco a delle sterpaglie in campagna e poi scappano”

Hanno dato fuoco a delle sterpaglie nella zona di Sant’Isidoro, ma il loro gesto non è passato inosservato:

“Un abitante ha spento le fiamme e, quando sono arrivati i volontari col pick up antincendio, i giovani sono fuggiti”

Paura a Sinnai per un incendio scoppiato, ieri sera, nelle campagne di Sant’Isidoro, in via Sant’Antonio.

Un gruppo di ragazzini, verso le diciannove, ha dato fuoco a delle sterpaglie.

Il loro gesto è stato notato da un residente, che ha chiamato la Vab Sinnai ed è intervenuto subito per domare le fiamme.

I volontari sono arrivati nel giro di pochi minuti.

Come racconta il presidente dell’associazione Claudio Moriconi, “al nostro arrivo abbiamo visto cinque giovani fuggire nelle campagne.

Noi siamo intervenuti con un nostro pick up dell’antincendio da 400 litri, per fortuna l’incendio è stato domato in tempi rapidi. Gesti simili, soprattutto in giornate di vento, sono di estrema pericolosità”.

Fonte: Castedduonline