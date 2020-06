Sinnai: "Un trenino in pineta per dire basta al traffico"

"La riapertura al traffico veicolare all'interno della pineta, dopo un periodo di obbligata chiusura per il coronavirus, ripropone la necessità di regolamentare il traffico all'interno anche per favorire in assoluta sicurezza l'ingresso dei disabili per favorire la fruizione ecologica del sito in assoluta sicurezza".

Lo ha detto in consiglio comunale il consigliere di "Sinnai libera" Aldo Lobina sostenendo anche che "è necessario prima di tutto verificare la possibilità di aumentare gli spazi di parcheggio prima dell'ingresso, studiandone la individuazione, e contestualmente permettere a chi volesse l'utilizzo di un trenino magari elettrico per il trasporto di chi non volesse visitare la pineta a piedi".

Lobina ha messo anche l'accento sui disagi e non solo dei residenti che si verificano nella via Adige a Sinnai a causa di una forma di parcheggio selvaggio che danneggia non solo i residenti ma anche l'attività del vicino teatro comunale dove andrebbe facilitato l'accesso dei mezzi di soccorso.

Per Lobina, sarebbe opportuno limitare il transito solo ai residenti e alle persone autorizzate.

In alternativa dovrebbero posti in essere severi controlli".

Dal canto proprio, il sindaco Tarcisio Anedda ha assicurato l'interesse del Comune per il futuro della pineta anche in chiave turistica.

L'utilizzo del trenino è una ipotesi da seguire.

Fonte: L'Unione Sarda