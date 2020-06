Contro gli incendi nei boschi un’intesa fra Regione e Vigili del fuoco Squadre specializzate saranno presenti in diverse basi in tutta la Sardegna

Durante la riunione è stata firmata anche un’importante dichiarazione d’intenti che produrrà una maggiore sinergia tra i Vigili del fuoco e la Protezione civile regionale nelle attività congiunte di pianificazione, coordinamento, formazione, addestramento e attività operative, se possibile anche con il coinvolgimento del mondo del volontariato, nonché la collaborazione nell’attività di supporto ai sindaci per la redazione dei piani comunali di protezione civile, in particolare relativamente alla gestione dell’emergenza e del soccorso.

Significativa novità della campagna 2020 la presenza di rappresentante dei Vigili del fuoco come direttore delle operazioni di spegnimento presso il Nucleo elicotteri di Alghero per circa trenta giorni, tra luglio e agosto, con la possibilità di intervento dell’elicottero VF – il “Drago” – nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che minaccino aree urbane.

La Regione Sardegna investirà 600mila euro per un maggiore coinvolgimento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella Campagna antincendi boschiva 2020. Lo prevede una convenzione firmata in un incontro al quale hanno partecipato il direttore regionale dei Vigili del fuoco, Antonio Angelo Porcu, l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna, Antonio Belloi, il comandante del Corpo forestale di vigilanza ambientale, Antonio Casula, e il prefetto di Cagliari, Bruno Corda.

