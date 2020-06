Pula, arrestato dalla Polizia per detenzione di droga, anabolizzanti e banconote false.

Da diversi giorni il personale della Squadra Mobile di Cagliari, Sezione Criminalità Diffusa, seguiva i movimenti di un giovane insospettabile, Gabriele Campanale, 31enne di Pula, frequentatore di una palestra.

L’ipotesi degli investigatori della Polizia di Stato era che potesse detenere illegalmente droga e anabolizzanti.

Il servizio antidroga è stato organizzato nel pomeriggio di ieri in località Is Molas, a Pula. Campanale è stato fermato mentre si trovava a bordo del suo motoveicolo e da un immediato controllo è stato trovato trovato in possesso di 5 gr. di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli investigatori di trovare altri 11 gr. di marijuana e 50 gr. di hascisc, due macchine per il confezionamento degli alimenti sottovuoto, numerose buste per il confezionamento, nonché 9.100€ in contanti. Tra le banconote rinvenute, 12 da 50 € erano palesemente false.

Inoltre, i poliziotti hanno sequestrato numerosi flaconi e diversi blister di compresse di anabolizzanti e sostanze dopanti, tutto materiale detenuto illegalmente.

Campanale è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa di direttissima.

L'articolo Droga, anabolizzanti e banconote false: un arresto a Pula proviene da Casteddu On line.