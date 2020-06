Villaputzu piange Ernesto Saddi, l’80enne morto nel terribile schianto frontale a Burcei

Ernesto Saddi, 80 anni, pensionato. È lui la vittima del terribile incidente frontale avvenuto sulla Sp 21 a Burcei. L’uomo, residente da tanti anni a Villaputzu, era nato proprio a Burcei: per cause ancora da chiarire è andato a sbattere contro l’automobile guidata da una donna. L’impatto è stato fortissimo, e l’anziano è morto dopo essere rimasto incastrato all’interno della sua Fiat. Ferite la guidatrice dell’altra vettura e un’altra donna, entrambe trasportate all’ospedale, le loro condizioni non sono comunque gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del fuoco e il 118. Spetta ai militari compiere tutte le verifiche del caso per definire le esatte cause dell’ennesimo incidente mortale nell’Isola.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a