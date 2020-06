Cagliari, la nuova piazza Matteotti pronta entro giugno: “Addio a uno dei simboli del degrado”

Gli operai, dopo la pausa forzata legata al Coronavirus, sono nuovamente al lavoro da poco più di un mese. E hanno quasi terminato il primo e parziale restyling di piazza Matteotti a Cagliari. L’inaugurazione delle nuove passerelle in legno ricavate dalla legnaia dell’Anfiteatro romano? “Entro giugno”, afferma il sindaco Paolo Truzzu. “Stiamo riorganizzando il lato nel quale fermano i pullman, al capolinea. Abbiamo finalmente una piazza sicura, con camminamenti e ghiaia per renderla più accettabile rispetto al passato, per troppi anni è stato uno dei simboli del degrado della città”. Fine, quindi, delle radici dei maxi ficus che spaccavano mattonelle e, bene andando, facevano cadere le persone: “Le passerelle sono l’unico modo per poter attraversare piazza Matteotti senza correre rischi”. Un primo step, quindi, in attesa di quello più importante: il restyling completo.

Una gara da dieci milioni per la sistemazione definitiva della piazza, Truzzu non fornisce date: “Bisognerà prima individuare la ditta”, ma la strada ormai sembra segnata. E il sindaco interviene anche sulla riqualificazione di piazza Nazzari, all’interno del Parco della Musica. Lì, entro metà luglio, ci sarà la nuova area per i concerti all’aperto, gestita dal teatro Lirico: “Un’altra piazza che riqualificheremo e controlleremo, non la lasceremo più alla mercè di chiunque. I posti a sedere per assistere ai concerti, a cause dall’emergenza Coronavirus, saranno cinquecento”.

