La scoperta di un immigrato algerino, positivo al Coronavirus nel Centro di Accoglienza di Monastir, non deve destare sorpresa o allarme ma è l’ennesima riprova di come il Governo non abbia mai voluto bloccare gli sbarchi dall’Algeria nelle coste della Sardegna, ignorando gli appelli e le proposte che come gruppo di Fdi abbiamo presentato sino alla noia” commenta Salvatore Deidda, deputato di Fdi

” Da anni chiediamo l’intervento della Marina Militare per attuare, d’accordo con l’Algeria, un blocco navale in aiuto alle stesse autorità algerine. Oggi, davanti a questa emergenza, conclude Deidda, quel Governo che ha limitato e limita le libertà personali degli italiani dovrebbe svegliarsi e non permettere più ulteriori sbarchi considerato che in Africa non sappiamo l’esatta dimensione del fenomeno Covid e non meritiamo di subire ulteriori disagi e allarmi” conclude Deidda

L'articolo Migrante positivo sbarcato in Sardegna, Fdi: “Ora blocco navale con la Marina militare” proviene da Casteddu On line.