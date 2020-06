Cagliari, volontari in fila “appiccicati” per il tampone alla Fiera: “Assembramenti allucinanti”

Volontari in fila per il tampone alla Fiera di Cagliari. La chiamata è arrivata dall’Ats e oggi c’è stata la prima infornata. In circa cinquecento sono stati convocati per eseguire il test, ma non sono mancate le criticità. Già poco dopo le nove del mattino, in centinaia si sono ritrovati fuori dagli ingressi di un mini padiglione, in attesa del proprio turno. All’interno, il personale sanitario bardato con visiere, mascherine e guanti hanno, pian piano, eseguito il tampone a tutti e tutte. Ma, come testimoniano le immagini inviate alla nostra redazione, non sono mancati gli assembramenti. E, di conseguenza, le lamentele. Cristina Cappai è una volontaria di Quartucciu: “Sono arrivata alle nove, gli assembramenti sono stati allucinanti. L’organizzazione è pessima, i medici ci hanno detto di dividerci in tre corsie ma è stato difficilissimo, eravamo tutti ammassati e appiccicati”. Un’altra volontaria, Rita Pitzalis di Sestu, aggiunge che “ho dovuto attendere un bel po’ fuori. Il tampone pizzica un pochino, era anche il primo che facevo”.

Molto critica Monica Marongiu, da otto anni volontaria a bordo delle ambulanze: “Era il primo giorno, spero che prendano in carico alcune criticità che abbiamo segnalato. L’iniziativa è lodevole ma l’organizzazione carente, non si possono convocare cinquecento persone, tutte alla stessa ora, senza prevedere distanziamenti adeguati. Io ho dovuto attendere circa un’ora”. Previste, a partire da domani, altre giornate per smaltire tutto il numero di volontari che si devono sottoporre al tampone. La speranza, ovviamente, è di non continuare ad assistere ad assembramenti.

