“Quindi non abbiamo imparato nulla, o molto poco, dalla Pandemia”. Così il sindaco di Sestu Paola Secci nel proprio profilo Facebook commenta le immagini pubblicate sulla sporcizia rimasta in strada dopo i festini a base di alcool.

“Siamo irrimediabilmente condannati all’inciviltà e al menefreghismo?”, dichiara la Secci, “è triste dover destinare ingenti risorse pubbliche per mantenere il decoro e la pulizia degli spazi comuni. Per non parlare della mancanza di rispetto della quiete e del riposo notturno dei nostri concittadini. Nelle ultime settimane alcuni episodi, per fortuna isolati, ci indicano che stanno venendo meno principi base della convivenza civile di una bella comunità come la nostra.

Abbiamo superato delle difficili prove e altre ne supereremo se tutti insieme ci impegniamo con decisione per migliorare noi stessi e la nostra comunità. Non dimentichiamo che la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri e il rispetto e la responsabilità nei confronti altrui vale sempre e non solo quando ci fa comodo!

Sono amareggiata e delusa perché in cuor mio so che i Sestesi sono fieri della propria identità e hanno a cuore la valorizzazione degli spazi urbani. Perché allora non riusciamo a dimostrarlo sempre?”

L'articolo Baccano notturno e sporcizia a Sestu, il sindaco: “Dalla pandemia non abbiamo imparato nulla” proviene da Casteddu On line.