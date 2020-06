Raccolta differenziata, a Bosa aumentano le isole ecologiche

Tante novità senza maggiori costi per il servizio affidato dal Comune alla Econord



Più isole ecologiche, nuovi orari per la raccolta del vetro specialmente nel periodo estivo e più pulizia delle strade e marciapiedi, non solo nel centro storico ma anche nelle zone costiere. Impegni mantenuti, dice l’amministrazione comunale di Bosa, che nel proprio programma aveva promesso un adeguamento della raccolta differenziata e del servizio di spazzamento, affidato alla Econord.

“In particolare abbiamo cercato di affrontare e risolvere le problematiche relative alla raccolta dei rifiuti per le attività di bar e ristorazione nel centro storico”, spiega l’assessore al verde pubblico e decoro urbano, Carmen Mariani, “oltre alla pulizia di marciapiedi, strade, piazze cittadine e zone costiere”.

Una delle principali novità nella gestione dei servizio saranno le cinque isole ecologiche in punti nevralgici del centro, chiuse con serrature: le chiavi saranno consegnate agli operatori che svolgono la propria attività in quelle zone. le isole saranno costruite in materiali idonei per un corretto inserimento nel contesto urbano del centro.

Non solo: in tutto il centro abitato, il ritiro del vetro per le attività di bar e ristorazione passerà da tre a quattro volte alla settimana. E per tutto il periodo estivo, a supporto dei servizi di raccolta domiciliare (in particolare per le utenze non residenti e per le utenze non domestiche), sarà messa a disposizione in aree facilmente accessibili un’isola ecologica mobile, che permetterà il conferimento dei rifiuti in modo del tutto indipendente. Il servizio in sarà presidiato da un operatore, per un controllo sul corretto conferimento dei rifiuti. L’operatore potrà anche fornire chiarimenti sulla raccolta differenziata e distribuire materiale informativo.

Nei prossimi giorni saranno comunicati la posizione e gli orari dell’isola mobile, che servirà anche le zone costiere, e quindi le località di S’abba drucche, Cumpoltittu, Tentizos e Casa del vento, dove comunque saranno garantite le isole ecologiche fisse.

Sarà inoltre incrementato il servizio di pulizia delle spiagge, con l’anticipazione del periodo di intervento, e potenziato il sistema di raccolta con il posizionamento di un maggior numero di isole ecologiche. Di fondamentale importanza anche il nuovo servizio di spazzamento e del diserbo, quest’ultimo previsto in contratto solo per due volte all’anno: sarà completamente riorganizzato con interventi settimanali quartiere per quartiere, e cartelloni che ricorderanno giorni e orari del servizio. Questo richiederà strade libere dalle auto in sosta, per la pulizia e il taglio dell’erba da muro a muro.

Inoltre è stato organizzato un servizio di spazzamento manuale nel periodo estivo, dalle 19 alle 21, nelle vie del centro storico e nelle piazze principali, con svuotamento dei cestini. Questo comporterà maggiori controlli per chi non rispetterà l’utilizzo dei cestini per ciò a cui sono destinati, ovvero piccoli rifiuti da passeggio e non rifiuti domestici. Sarà infine attivato uno specifico servizio di pulizia delle aree destinate ad accogliere le colonie feline, con frequenza di una volta la settimana.

La rimodulazione del servizio di raccolta e pulizia non prevede alcun incremento di spesa per l’amministrazione comunale di Bosa.

Martedì, 16 giugno 2020

