Coronavirus, in arrivo i fondi a sostegno alle imprese di Marrubiu

Via libera definitivo in Giunta, pagamenti promessi entro pochi giorni



Le imprese e i professionisti di Marrubiu costretti a chiudere durante l’emergenza coronavirus riceveranno dal Comune 1.150 euro. Un contributo di 920 euro andrà invece alle aziende la cui serrata è stata parziale. La Giunta guidata dal sindaco Andrea Lutzu ha concluso stamattina l’iter del finanziamento alle imprese e partite Iva operanti nel territorio comunale. “Gli uffici, a tempo di record, entro pochissimi giorni provvederanno alle erogazioni”, commenta Santucciu, ringraziando “la Giunta comunale, il gruppo e soprattutto l’ufficio attività produttive, con la bravissima Marilena Muru e la responsabile Maria Grazia Pilloni che con me hanno curato stesura e trattazione del bando”. Sempre in mattinata la comandante dei vigili urbani, Piera Piana, sta perfezionando la concessione a bar e ristoranti – a titolo gratuito – della maggiorazione sull’area di suolo pubblico destinata a ciascuna attività.

“Nella stessa seduta di stamattina”, continua il sindaco di Marrubiu, “sono stati approvati il riaccertamento dei residui, il conto consuntivo 2019 che arriverà in aula nella prima decade di luglio, il nuovo bando per ostello e pizzeria che sarà bandito sempre a luglio e gli indirizzi operativi per l’avvio del Servizio civile, che partirà il 15 luglio”. Intanto sono partiti i lavori sull’impianto di illuminazione a led nel campo sportivo. “Un’iniziativa che passa forse in secondo piano”, commenta il sindaco Santucciu, “ma che ci farà risparmiare un po’ di soldini in spese correnti, linfa vera per i comuni in questo momento. Stessa scelta per la nuova illuminazione del paese che andrà a bando nei prossimi mesi”. Il sindaco Santucciu ha anche annunciato un sopralluogo da parte dei tecnici della Regione nella scuola primaria del paese per i lavori urgenti sul tetto dell’edificio. Martedì, 16 giugno 2020 L'articolo Coronavirus, in arrivo i fondi a sostegno alle imprese di Marrubiu sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano