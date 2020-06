Sider Alloys, verso la proroga della Cig sino ad agosto

L'assessore all'industria Zedda: "Decisione presa in attesa della definizione della vertenza"

Durante l'incontro è emersa la conferma da parte dell'azienda di definire gli ultimi passaggi per l'ottenimento della garanzia necessaria alla sottoscrizione del contratto per la fornitura dell'energia, sul quale è stato espresso ottimismo verso una conclusione favorevole. (ANSA).

È quanto ha affermato l'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, al termine di un incontro che si è tenuto in videoconferenza sulla vertenza che riguarda il sito ex Alcoa della società Sider Alloys, su convocazione del sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, e al quale hanno partecipato l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, i rappresentanti dei lavoratori e l'amministratore della società.

Fonte: La Nuova Sardegna





