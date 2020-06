Vandali in azione contro l’antica fontana di Bonarcado

Al momento nella piazza non sono presenti sistemi di video sorveglianza, ma presto la situazione cambiera: “In realtà proprio in questi giorni è in corso l’approvazione da parte della Prefettura di Oristano del progetto di installazione di telecamere in quella zona”, spiega infatti il sindaco Pinna. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha chiesto ai cittadini di segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi informazione utile per individuare il responsabile.

L’atto vandalico è stato scoperto domenica, verso le 8 del mattino, da un cittadino che passava dalla piazza e ha avvertito gli amministratori. Il gesto ha colpito un simbolo non solo di Bonarcado ma dell’intero Montiferru. La fontana rappresenta “uno dei nostri monumenti identificativi”, conferma il sindaco Francesco Pinna, “è stato un colpo al cuore per tutti i bonarcadesi”.

La tradizionale fontana di “Su Canturu ‘etzu”, nella piazza della chiesa medioevale di Santa Maria de Bonarcatu, è stata gravemente danneggiata da ignoti. “È stata presa di mira la parte superiore, in arenaria, forse la più fragile di tutta la struttura”, spiega il sindaco di Bonarcado, Francesco Pinna. “La parte da cui sgorga l’acqua è in basalto e quindi più resistente. Probabilmente chi ha danneggiato la fontana ha usato un oggetto pesante”.

Fonte: Link Oristano





