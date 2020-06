Terralba insiste sulla sicurezza: nuovi interventi nelle strade urbane

Continuano a Terralba i lavori per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale. Un terzo attraversamento pedonale rialzato – dopo quelli in via Coghinas e in via Sicilia a Tanca Marchese – è stato installato nei giorni scorsi in via Neapolis.

Diversi anche gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. Gli operai sono impegnati in via Marceddì, da piazza Kennedy all’uscita del centro abitato, in via Sardegna e piazza Libertà, dove è stata ritracciata la segnaletica orizzontale per 200 parcheggi. Ancora, in via don Mocci, via Venezia, via Rio Mogoro e via Millelire e nella frazione di Tanca Marchesa.