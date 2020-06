4 Auto in fiamme a Sinnai in Via Sironi, indagini dei carabinieri

Incendio nella notte a Sinnai in Via Sironi.

Le fiamme hanno danneggiato un'auto, di proprietà di un pensionato, parcheggiata dalla sera prima,

con il fuoco che poi si è esteso ad altre tre macchine parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sinnai e i Vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente le fiamme.

E' scattato poi un sopralluogo: non sono state trovate tracce di liquido infiammabile.

Per il momento non si è risaliti alle cause dell'incendio.

Sotto esame le immagini di una telecamera che potrebbero tornare utili nell'economia delle indagini.

In piedi di tutte le ipotesi.

Foto e video dal gruppo SINNAI FORUM

Fonti: L'Unione Sarda