Ubriaco, disturba la messa in chiesa e poi picchia gli agenti in questura Protagonista della vicenda un senegalese che vive e lavora a Oristano. Indagini della polizia

L’uomo era stato rinchiuso in camera di sicurezza sino all’udienza di convalida fissata per lunedì 8 giugno e poi rinviata a ieri, su richiesta del suo legale per i termini a difesa.

Bloccato dagli agenti delle Volanti e trasportato in questura il senegalese aveva inveito contro i poliziotti con violenza, minacciandoli di morte, scagliandosi contro di loro e colpendoli con calci e pugni, cagionandogli anche alcune lesioni. Non solo, l’uomo aveva urtato con violenza il pannello di plexiglass anti-contagio posto su una scrivania, frantumandone i supporti e così proiettandolo addosso a uno degli agenti.

Fonte: Link Oristano





