Sinnai, il Consiglio comunale ricorda Mauro Manunza e Marco Pistoia

Il Consiglio comunale di Sinnai ha ricordato ieri sera il giornalista Mauro Manunza

e l'imprenditore Marco Pistoia, presidente del Lions club, recentemente scomparsi.

È stato il consigliere Aldo Lobina, del gruppo "Sinnai libera", a prendere la parola:

"Voglio ricordare, in questa sede, massima espressione della democrazia locale, i nostri concittadini che ci hanno lasciato, due figure che hanno servito la nostra comunità e non solo con il loro impegno di vita:

Mauro Manunza, giornalista dell'Unione Sarda e presidente del Teatro Civico di Sinnai e Marco Pistoia, presidente della sezione locale dei Lions".

Alle parole di Lobina, si sono assocciati nel ricordo di Manunza a Pistoia, il presidente del Consiglio Barbara Pusceddu,

il sindaco Tarcisio Anedda, i consiglieri Roberto Loi, Alessandro Orrù, Rita Matta.

Fonte: L'Unione Sarda





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a