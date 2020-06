I turisti in vacanza in Sardegna chiedono sopratutto sicurezza

Sondaggio del dipartimento di Scienze economiche di Sassari su un campione di 5mila persone

«In queste settimane – sottolinea Del Chiappa – abbiamo voluto monitorare come sono cambiati e cambieranno le abitudini di viaggio degli italiani dopo l’emergenza coronavirus». Il primo dato emerso dall’indagine, che dava la possibilità di dare più risposte a una stessa domanda, è questo: nove italiani su dieci non vorrebbero rinunciare alle ferie lontano da casa. Anche se ammettono: «Avremo meno soldi a disposizione e saranno vacanze abbastanza diverse rispetto al passato». à di un’estate ancora tutta da scoprire.

CAGLIARI. La sicurezza in vacanza? Sarà un tassello importante in quest’estate azzoppata dal coronavirus. Ma da luglio in poi i turisti cercheranno soprattutto serenità. I divieti li hanno messi in conto, ancor prima di partire, però vorrebbero conoscerli ora, in anticipo, e tra l’altro chiedono che siano pochi, semplici e invasivi il meno possibile.

Fonte: La Nuova Sardegna





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a