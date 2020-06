La solidarietà che non conosce tregua, quel donare “qualcosa” per chi si trova in difficoltà, ancora di più in questo periodo post lockdown per Coronavirus. E, a volte, capita che quel “qualcosa” sia davvero tanto. Sono oltre cento i chili di pane donati all’associazione di volontariato “Gli amici della strada”, fondata da Roberto Carrus, da parte di un panificio di Monserrato. Pane tutto fresco, chiuso dentro tante buste, pronto per finire tra le mani dei meno fortunati. A raccontare la maxi donazione è lo stesso Carrus: “Oggi abbiamo portato più di cento chili di pane alla mensa della Caritas in viale Sant’Ignazio a Cagliari. Ringraziamo il panificio Il Coccoetto di via Giulio Cesare a Monserrato per questo suo grande atto d’amore”. Rosette, infarinati e insemolati sono stati distribuiti durante i pasti serviti dai volontari. “Una squadra di nostri volontari si è messa subito a disposizione, portando il dono alla mensa per collaborare e sfamare chi è in difficoltà”.

Casteddu Online ha già raccontato, in passato, dell’associazione di volontariato monserratina. Negli ultimi mesi si sono dati molto da fare, tra Cagliari e hinterland, per portare un pasto caldo a chi ha, come tetto, il cielo. E, scontato dirlo, anche in una notte non troppo tiepida di metà giugno, il team dal cuore d’oro è in giro: “Siamo attivi con le nostre unità di strada”.

L'articolo Cento chili di pane donati da un panificio di Monserrato: “Sfameremo tanti poveri a Cagliari” proviene da Casteddu On line.