Rogo di Bacu Abis, i genitori di Manuel Piredda: “Riesumate il cadavere”

Una richiesta di “opposizione alla richiesta di archiviazione e l’istanza di esumazione straordinaria dei resti del cadavere di Manuel Piredda e ulteriori accertamenti”. A chiederle, giovedì prossimo in una conferenza stampa a Cagliari, saranno Roberta Mamusa e Giuseppe Piredda, madre e padre di Manuel Piredda, il muratore 27enne di Gonnesa morto nel rogo della sua abitazione a Bacu Abis il 17 aprile 2011. I genitori del ragazzo ricordano di essere “persone offese nel procedimento penale a carico di Valentina Pitzalis, indagata per omicidio volontario e incendio doloso”. Una nuova mossa, quella dei familiari del giovane, che arriva a undici giorni di distanza dalla richiesta l’archiviazione dalle accuse di omicidio per Valentina Pitzalis formulata dal procuratore aggiunto di Cagliari, Gilberto Ganassi.





