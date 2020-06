Seneghe conferma a settembre la XVI edizione del Cabudanne De Sos Poetas

Il festival quest’anno avrà un programma ridotto e una nuova “location”

La XVI edizione de “Cabudanne De Sos Poetas” si svolgerà regolarmente a settembre. Seneghe non rinuncia a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il festival dedicato alla poesia sarà in programma dal 3 al 6 settembre. A darne notizia l’associazione culturale, Perda Sonadora, che ha voluto rispondere alle diverse richieste di informazioni e dubbi sul futuro del festival in questi tempi difficili e rassicurare i tanti appassionati.

“Nonostante le incertezze che stanno accompagnando questo 2020 siano ancora tante”, spiegano infatti gli organizzatori, “noi di Perda Sonadora vogliamo rispondere alle tante e ai tanti amici che in questi mesi ce lo stanno chiedendo: la XVI edizione del Cabudanne de sos poetas si terrà come previsto dal 3 al 6 settembre”.

Sicuramente sarà un’edizione diversa dalle precedenti con linee guida precise da far rispettare a tutti coloro che decideranno di partecipare quest’anno al festival.

“Un festival”, proseguono gli organizzatori, “mosso dalla volontà e dalla voglia di ricominciare a incontrarsi e confrontarsi. Stiamo lavorando da mesi a un programma dal vivo con eventi, nel totale rispetto delle regole di sicurezza, secondo le direttive del governo”.

Il programma sarà ridotto, con un’unica e nuova “location”, ma non solo. Sono previste anche una serie di modifiche strutturali che riguardano soprattutto la gestione degli incontri.

“Nonostante le limitazioni”, spiegano gli organizzatori del festival, “siamo sicuri che Seneghe sarà come da sedici anni a questa parte un luogo d’incontro tra autori e lettori, intenso e spettacolare. Come tante altre realtà regionali e non solo, abbiamo deciso di proseguire, consapevoli del ruolo vitale che ha la cultura soprattutto nei piccoli centri”.

“Proseguire nel nostro percorso significa per noi impegnarci a consolidare le radici di quello che oggi è un vero e proprio presidio comunitario e culturale per il nostro territorio, fatto di relazioni, attività e responsabilità”.

“Nei limiti imposti dallo stato di emergenza in cui ci troviamo”, conclude lo staff, “Perda Sonadora ha scelto di mantenere i suoi appuntamenti dal vivo nell’idea che il web o la differita non possano sostituire in nessun modo la magia del contatto diretto tra i versi dei nostri poeti e delle nostre poetesse e la comunità del festival”.

E per chi quest’anno non potrà assistere o partecipare alla XVI edizione di Cabudanne De Sos Poetas, potrà comunque seguire tutti gli incontri in diretta streaming e sul canale digitale terrestre.

Lunedì, 15 giugno 2020

