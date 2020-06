Agricoltura e zone svantaggiate: Simaxis e Arborea contestano l’esclusione

Il programma di sviluppo rurale prevede una “indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” e un pagamento compensativo con un’ulteriore delimitazione di queste zone dalle zone montane, aree ancora in corso di riconoscimento dalla Commissione europea per l’annualità 2020.

Danno battaglia i dieci comuni sardi esclusi dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, che non li riconosce come zone svantaggiate. Tra questi, ci sono anche i comuni di Simaxis e di Arborea che, insieme agli altri comuni rimasti fuori dalle zone svantaggiate, chiedono in una nota alla Regione Sardegna tutta l’informativa e i motivi che hanno portato a questa scelta, da loro ritenuta “ingiustificata e contraddittoria”.

Un’esclusione che a detta dei sindaci risulta “gravemente pregiudizievole per le rispettive comunità, del tutto ingiustificata oltre che contraddittoria se solo si considera l’ammissione al beneficio di comuni confinanti e/o comunque vicini, con cui condividono la vocazione agricola e rispetto ai quali non si riscontrano differenze geomorfologiche, produttive e/o infrastrutturali così rilevanti da pregiudicarne l’inclusione”.

Ad oggi non è dato conoscere in virtù di quali criteri questi comuni siano stati tolti dalle zone svantaggiate ammesse alle misure di sostegno del Programma di sviluppo rurale. Nel mese di novembre 2019 risulta che il CREA abbia trasmesso alla Regione i dati relativi ai criteri biofisici e di fine-tuning, sulla base dei quali avviene la delimitazione delle aree svantaggiate; dati che pare contenessero degli errori tanto palesi a tal punto che la Regione è intervenuta chiedendone la correzione. Da questa correzione ne è scaturita l’attuale delimitazione territoriale che vede l’esclusione dei dieci comuni citati prima dalle zone svantaggiate.

L’amministrazione di Simaxis si è dunque immediatamente attivata per cercare di comprendere quali siano state le motivazioni per cui Simaxis, ed altri comuni della Sardegna, siano stati esclusi dalle cosiddette zone svantaggiate.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a