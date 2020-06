Urbanizzazioni a Sa Rodia-Bennaxi: ultimi giorni per le manifestazioni d’interesse

Venerdì 19 giugno scadranno i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per le urbanizzazioni in zona C2ru, area Sa Rodia-Bennaxi. Chiunque abbia interesse può manifestare la volontà di partecipare direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione generale dell’area territoriale che interessa la zona di “Bennaxi”, contribuendo nella misura indicata nell’ apposita tabella in relazione ai singoli lotti catastalmente individuati.

La manifestazione d’interesse prevede l’impegno a versare il contributo per le opere di urbanizzazione generali in due modi:

in unica soluzione, con bonifico a favore del Comune di Oristano – Servizio Tesoreria IBAN IT 69 H 01015 17400 000070686334;

in modo rateizzato, garantito da fidejussione bancaria o assicurativa, con suddivisione del contributo in 4 rate semestrali di pari importo.

La partecipazione alle spese da parte dell’Amministrazione comunale potrà essere definita in relazione all’importo complessivo delle quote di contributo nominale che deriverà dalle manifestazioni d’interesse che verranno formalizzate. In ogni caso, il Comune parteciperà alle spese per il coordinamento dell’iniziativa, comprese eventuali spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori e collaudi, nonché per eventuali procedure di affidamento dei lavori.

La costituzione di un Consorzio tra Comune, lottizzanti e proprietari che dichiareranno il proprio interesse avverrà in forma semplificata, mediante apposito atto amministrativo che conterrà l’elenco dei partecipanti e le relative quote di contributo, nonché il cronoprogramma d’intervento.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonando in Comune fra le 9 e le 12 ai numeri 0783. 791383 (ing. Michele Scanu, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o 0783.791260 (ing. Yuri Iannuzzi, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

