Cagliari, i poliziotti salvano un baby gabbiano ferito: affidato alle cure dei veterinari

Era fermo al centro della carreggiata in via Santa Margherita a Cagliari, un pullo di gabbiano, quando i poliziotti della volante lo hanno trovato stanotte, durante il loro consueto servizio di controllo del territorio. Il piccolo, probabilmente precipitato da un tetto, non si muoveva e gli operatori hanno visto subito che aveva una zampa ed un’ala ferite.

Senza indugio, con la massima cura e cautela, lo hanno preso per portarlo, a bordo della Volante, alla clinica, San Giuseppe, dove è stato affidato alle cure dei veterinari.

“Aspettiamo che si riprenda presto!”.