Stalking e violenze, 17enne denunciato

L'episodio nella Bassa Modenese, vittima un 15enne

(ANSA) - MODENA, 15 GIU - Vittima di episodi di bullismo tali da indurlo a prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare la scuola. È accaduto nella Bassa Modenese, dove un quindicenne, riferiscono i carabinieri, è stato preso di mira da un diciassettenne dall'inizio dell'anno scolastico. L'ultimo episodio, qualche giorno fa, quando la vittima è stata aggredita nei pressi di un parco di San Possidonio. Il ragazzo, che doveva incontrare un amico, è stato accerchiato da una decina di coetanei; uno di loro, il diciassettenne, si è avvicinato e l'ha colpito con dei pugni sul volto e alla nuca, poi gli ha strappato il cellulare, l'ha scaraventato a terra, spaccandoglielo. Il quindicenne, dunque, ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto e così una pattuglia lo ha raggiunto scoprendo che gli episodi andavano avanti da inizio anno tra insulti per il suo aspetto fisico, libri e quaderni dispersi per strada e botte. Il diciassettenne identificato dai militari di Carpi dovrà rispondere di stalking, violenza privata e danneggiamento.

Fonte: La Nuova Sardegna





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a