“Fermate l’impianto di Magomadas”: chiesto il sequestro in una denuncia

Caso GECO, i contestatori in Procura. Dubbi sul rilascio delle autorizzazioni per il trattamento fanghi

Possibile che sia stata fatta una accurata valutazione di impatto ambientale, prima di autorizzare l’impianto di trattamento fanghi a Magomadas, che appesta la popolazione? E perché la Provincia di Oristano non ha preso in considerazione i rilievi mossi da Arpa Sardegna? Sono alcuni dei dubbi per i quali chiedono una risposta il Comitato AcquaBeneComune di Planargia e Montiferro, Italia Nostra Sardegna enlus e singoli cittadini che – rappresentati dall’avv. Alessandro Gamberini come difensore di parte offesa – hanno presentato un nuovo esposto alla Procura della Repubblica di Oristano.

Un atto d’accusa aggiuntivo, proprio nei giorni in cui la Procura ha incaricato due ispettori di polizia giudiziaria del Corpo Forestale di raccogliere le testimonianze volontarie dei cittadini sul caso GECO. Nella denuncia – spiega un comunicato dei firmatari intitolato “Vogliamo respirare! E basta mosche” – si chiede che venga “valutata la condotta dell‘autorità amministrativa, che non ha effettuato una reale Valutazione di Impatto Ambientale, e del Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano, che ha disatteso i rilievi di Arpa Sardegna”.

Gli autori dell’esposto sottolineano “la stranezza di una discarica collocata nel cuore della Sardegna, che smaltisce fanghi di provenienza dalla Regione Puglia. Questo fatto già a priori avrebbe dovuto destare perplessità, vuoi rispetto ai maggiori costi di trasporto che implica, vuoi rispetto alla maggior difficoltà di controlli a monte sulla effettiva provenienza e stabilizzazione dei fanghi”.

L’esposto rileva inoltre il pericolo Covid-19 nei fanghi di depurazione, citato nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 9/2020.

In conclusione, i denuncianti chiedono al pubblico ministero di “valutare l’opportunità di una richiesta al GIP di Oristano di sequestro preventivo dell’impianto ai sensi dell’art. 321 c.p.p. che consenta di interrompere l’attività criminosa”.

Lunedì, 15 giugno 2020

