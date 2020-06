Piero Poddi, l’80 enne scomparso per Coronavirus a Cabras: “Grazie di cuore a medici e infermiere”. Il messaggio commovente di Chiara Poddi, che su Casteddu Online ricorda così il bellissimo papà scomparso, l’ultima vittima del virus in Sardegna: “Nostro padre ha dedicato la sua intera Vita al lavoro e alla famiglia, lo ricorderemo con grande amore e profondo rispetto, era una persona ben voluta da tutti, divertente ed educata. A nome di mia madre Lucia, me e le mie sorelle Maddalena, Laura e mio fratello Antonello un particolare saluto e un sentito ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico del reparto infettivi dell’ospedale Santissima Trinità, per essersi presi cura di nostro padre per 70 giorni, per la disponibilità nei nostri confronti e per la gentilezza. Un ringraziamento speciale anche a tutte le persone che ci sono state accanto in questi due mesi e mezzo e chi lo ha accompagnato nel suo ultimo viaggio. Grazie infinite a tutti”, il dolcissimo ricordo della famiglia di Piero Poddi a Cabras.

