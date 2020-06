Fase 3: cosa succede il 15 giugno tra spettacoli, sport e balli

Cinema, teatri, centri estivi per bambini, eventi e congressi, centri termali, sale scommesse, Bingo. La Fase 3 entra nel vivo con la ripresa di numerose attività, praticamente bloccate per oltre tre mesi, ma servirà un altro mese per poter parlare di riapertura completa, o quasi. Da domani, comunque, si ricomincia con il mondo dello spettacolo, compresi gli eventi all’aperto, con un massimo di 1000 persone, e al chiuso con un massimo di 200, e con altro, ma per gli sport di contatto bisognerà aspettare il 25 giugno (curva epidemiologica permettendo) e per le discoteche e le sale da ballo il 14 di luglio, anche se non ovunque.

