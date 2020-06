Sinnai, riprendono i lavori per il completamento del piano di risanamento urbanistico

Sono ripresi i lavori per l’ultimazione del Piano di Risanamento Urbanistico “P.R.U. SERRALONGA”, relativo all’omonimo quartiere residenziale che ha visto una realizzarsi in questi anni una forte espansione urbanistica. Una storia quella del PRU, che parte nel lontano 2010, quando venne firmata la convenzione tra il Comune di Sinnai e i proprietari dei terreni, secondo la quale l’ente pubblico s’impegnava a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a fronte del pagamento degli oneri da parte dei proprietari che nel corso degli anni si sono susseguiti.

Nel 2016 sono state realizzate le opere idriche e fognarie attraverso la Società Acquavitana; nel 2017 sono state finanziate le opere nelle via Mariano IV e parte della via Deledda, lavori eseguiti nei mesi agosto – novembre 2019; in questi giorni stanno iniziando i lavori nelle vie Deledda e Soleminis, opere finanziate nel 2016; ed infine le opere relative alle vie Alfieri, Macchiavelli, Montale e traversa Mariano IV sono in fase di progettazione esecutiva, progetto che si prevede di approvare in Giunta Comunale entro il prossimo mese di Luglio, per arrivare presumibilmente entro l’autunno, alla posa del manto di asfalto che allevierebbe non poco i disagi relativi alle piogge stagionali.