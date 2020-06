Sinnai, problemi alle Poste: "Fila per strada e Bancomat spesso fuori servizio"

Disagi alle Poste di Sinnai.

Del problema se ne fa interprete oggi il movimento politico "Sinnai 360" che ha scritto una lettera alla direzione delle Poste per denunciare "il continuo disservizio che si protrae da diversi mesi, anche prima dell'emergenza Covid-19, sia dello sportello esterno Bancomat che nella gestione utenti interna ed esterna dell'ufficio.

File e attese interminabili esterne che vedono gli utenti riversarsi in strada senza un ordine e rischiando inoltre per la loro incolumità".

"Sinnai 360" scrive pure che "il Bancomat esterno è molto spesso fuori servizio durante le ore di chiusura al pubblico, costringendo l'utenza a effettuare le operazioni nei paesi limitrofi, situazione inaccettabile, tenendo conto che Sinnai conta circa 17.634 abitanti.

Gli orari riportati sul sito non corrispondono all'operatività dello stesso ufficio garantendo solo il servizio antimeridiano".

Fonte: L'Unione Sarda





