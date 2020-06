Papa, servono catene di solidarietà

'Prendiamoci cura concretamente di chi fatica ad andare avanti'

E farlo in modo concreto", "non lasciamo solo chi ci sta vicino", è l'appello di Papa Francesco.

Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il prossimo. È urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, di chi non lavora e fatica ad andare avanti.

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 GIU - In questa crisi "serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà". Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa del Corpus Domini celebrata nella basilica vaticana. "L'Eucaristia spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio di servire.

Fonte: La Nuova Sardegna





