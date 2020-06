Settimo San Pietro, perde il controllo dell'auto e finisce su un'altra vettura

Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Brotzu di Cagliari

Settimo San Pietro. Per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, una Renault Clio, che si è schiantata contro un’altra macchina in sosta. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri nella via San Salvatore a Settimo San Pietro.

Il conducente della Clio è rimasto ferito ed è stato soccorso da una equipe del 118, allertata da un passante che ha assistito all’incidente.. L'uomo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari e i carabinieri della stazione di Sinnai che hanno effettuato i rilievi di legge. (Gian Carlo Bulla)