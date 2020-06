Grave incidente stradale in Ogliastra, Pick-up finisce fuori strada e si ribalta: una vittima

Gravissimo incidente stradale ieri in tarda serata alla periferia di Perdasdefogu. Due le persone coinvolte, di 49 e 40 anni. Per cause in corso di accertamento i due uomini, mentre percorrevano una strada di penetrazione agraria con un Pick-Up, hanno perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un grosso pino, per poi ribaltarsi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei che ha provveduto ad estrarre gli occupanti dalla vettura ribaltata. Purtroppo per il quarantenne è stato constatato il suo decesso, mentre per l’altra persona coinvolta, è stato necessario il trasferimento in codice rosso presso una struttura sanitaria. Sul posto i Carabinieri di Lanusei, di Perdasdefogu e il personale sanitario del 118.

