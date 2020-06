Grave incidente a Settimo: una persona in codice rosso dopo lo scontro

Incidente stradale a Settimo San Pietro, nella via San Salvatore,dove per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro. A causa del sinistro è rimasta coinvolta una persona in codice rosso trasportata presso il più vicino ospedale dal personale del 118. Sul posto inoltre anche personale del 112 per i rilievi di competenza.