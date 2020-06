Cagliari, giovane consigliera sardista insultata sul web: “Solo per avere denunciato l’inciviltà a Castello”. Gli incredibili attacchi ad Antonella Scarfò, coraggiosa consigliera cagliaritana del Psd’Az: “Sono stata insultata e derisa per le mie idee politiche.. mesi fa ho pubblicato un video dove denunciavo una frase scritta con la bomboletta nelle scalette di Castello dove riportava la frase “meglio disoccupato è servo dello stato acab “. Con un video ho voluto esprimere la mia ferrea posizione per le forze dell’ordine e ho denunciato l’incivilta di tante scritte nei muri e sensibilizzare al rispetto della propria terra. Un tema che non é ne di destra né di sinistra a parer mio, ma solamente civiltà. Hanno cominciato a insultarmi, deridermi e atti di cyberbullismo sono andati avanti per settimane. Ho voluto denunciare perché purtroppo sono sicura che non sono l’unica in questa situazione, ma se siamo tutti uniti in questa battaglia prima o poi, questi maleducati, cesseranno e capiranno spero. un vero e proprio incitamento all’odio e alla violenza perché oltre agli insulti, invitano gli amici a farlo pubblicamente. Ricorrerò per vie legali questo é sicuro, così la smetteranno di fare squadrismo e prendersela solamente con chi difende le forze dell’ordine e ama la propria terra e la propria bandiera. Messaggi di solidarietà sono arrivati sia dalla mia parte politica sia dall’altra: questo vuol dire che ci sono temi che non sono né di destra né di sinistra ma sono principi e valori universali”, denuncia la consigliera Antonella Scarfò.

Anche l’assessore alla Cultura Paola Piroddi ha scritto un bel messaggio di solidarietà alla giovane consigliera sardistra: “Antonella Scarfò è una giovane sardista che, nonostante la sua giovane età, dimostra di essere un passo avanti rispetto a tanti suoi coetanei. Antonella, nella vita e in consiglio comunale esercita, ed è capace di interpretare con passione e impegno, tutti quei valori identitari e distintivi che caratterizzano noi Sardi e la nostra amata terra.

Studio, impegno ed entusiasmo probabilmente “disturbano” certi ignoti quanto incivili personaggi, come l’autore di quel vile e indegno post, che nell’insulto e nella altrui denigrazione altro non fanno che manifestare pubblicamente tutta la loro inutilità e mediocrità, che siano questi privati o rappresentanti istituzionali di certe aree politiche, cui l’insulto e i biechi attacchi personali sono il loro pane quotidiano.

Da parte mia Antonella, che tutto questo l’ho provato e lo provo di persona, sappi che ti sostengo e ti sosterrò a spada tratta, e mi troverai sempre al tuo fianco perchè tutto questo odio e rancore, estraneo al nostro agire e alla gloriosa storia del Partito Sardo d’Azione, non farà che rafforzarci e accrescere il nostro impegno quotidiano per il bene comune e della nostra amata Cagliari.

