Cabras piange la nuova vittima di Coronavirus: addio a Piero, che da tempo lottava contro il virus. Purtroppo la Sardegna piange un nuovo morto per Coronavirus: si tratta di Piero Poddi, 80enne di Cabras, uno dei paesi che ha pagato il prezzo più alto alla malattia che ha messo in ginocchio l’economia.

L’uomo era ricoverato da oltre due mesi al Santissima Trinità, era quel “numero uno” nella drammatica casella dei sardi in terapia intensiva, l’unico rimasto. Una battaglia durissima, impari, anche per la sua età: oggi il suo cuore ha cessato di battere. Nell’Isola a contagio zero, si piange un altro anziano che se ne va, per quel maledetto virus che ha colpito in particolare gli anziani. 132 morti in Sardegna per Covid, è il triste bilancio per un’epidemia che- si spera- sia giunta almeno alle battute finali.

L'articolo Cabras piange la nuova vittima di Coronavirus: addio a Piero, che da tempo lottava contro il virus proviene da Casteddu On line.