Terza vittima del coronavirus a Cabras, comune duramente colpito dalla pandemia

In Sardegna oggi nessun nuovo caso di contagio

Una nuova vittima a causa del coronavirus a Cabras, la terza, purtroppo, dall’inizio della pandemia nel comune lagunare, il più colpito in provincia di Oristano. Nell’ospedale Is Mirrionis ha cessato di vivere un pensionato ottantenne, Piero Poddi, ricoverato a Cagliari quasi due mesi fa.

Le sue condizioni erano state giudicate piuttosto gravi e l’uomo non è riuscito a superare la malattia, che ha fatto scattare anche altre complicazioni.

Piero Poddi era molto conosciuto e benvoluto in paese. Per una vita aveva lavorato in campagna, faceva il pastore.

I suoi funerali si svolgeranno domani nella chiesa del Sacro Cuore, alle 16.

Il sindaco Andrea Abis ha espresso parole di cordoglio e partecipazione nei confronti dei familiari del pensionato.

Oggi, intanto, l’Unità di crisi regionale non ha registrato nuovi casi di contagio in Sardegna. Le vittime, invece, con un decesso in più, salgono a 132 in tutto dall’inizio della pandemia.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 68.079 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 12, di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 22 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.177 pazienti guariti (+6 rispetto al dato precedente), più altri 20 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 1.363 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 98 nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 875 a Sassari.

Sabato, 13 giugno 2020

