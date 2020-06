L’area pedonale parte tra i dubbi: “Ci aspettavamo di più”. Stasera si replica

Buona la prima? Non proprio. L’esordio del centro di Oristano come grande area pedonale serale e notturna non ha convinto appieno e non ha convinto tutti. Stasera si replica, ma il tempo non aiuta.

Ieri l’avvio dell’iniziativa – pensata dall’amministrazione comunale per sostenere le attività commerciali dopo mesi di chiusura forzata – ha creato qualche disagio agli automobilisti e ai cittadini, non compensato da un risultato soddisfacente negli affari per i locali.

“Non è stato quello che ci aspettavamo”, commenta Riccardo Barbarossa, della gelateria Barbagelato di piazza Roma. “Forse per via del tempo e del poco preavviso non c’era tantissima gente: era un mortorio”.

“L’iniziativa è buona, ma va organizzata meglio”, aggiunge Barbarossa, che ancora non ha ampliato la zona all’esterno del locale. “Senza tutto il personale al lavoro e senza sapere quanta gente ci sarà, voglio aspettare. La sera si fatica”.

“Speravamo meglio”, commenta anche Paolo Usai, titolare della stuzzikeria Kenà di via Mazzini, “ma è stata solo la prima serata. Il clima non gioca nella nostra squadra per il momento, ma siamo fiduciosi e speriamo nelle serate a venire”.

“Per quel che ci riguarda non abbiamo assistito ad movimento di persone differente dal solito”, aggiunge Usai. “Vediamo tra un paio di settimane se poterla definire positiva o negativa”.

“È andata benino”, commenta invece Massimo, titolare della panineria artigianale Lo Spiffero in via De Castro. “Dal confronto con il venerdì precedente il movimento era maggiore, ce lo hanno detto i colleghi che hanno aperto in entrambe le giornate. Sicuramente”, continua l’imprenditore, “non è come gli anni scorsi”.