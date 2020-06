Scuola al tempo del coronavirus: tutti promossi, anche con la media del tre

“Abbiamo dovuto sperimentare molto con la tele didattica, mettendoci del nostro, perché gli indirizzi ufficiali sono arrivati solo a fine aprile”, racconta un insegnante di un liceo cittadino. “Siamo andati avanti tra mille incertezze. Devo dire che diversi studenti hanno seguito con grande partecipazione e anche loro hanno manifestato un significativo grado di resilienza. In generale, comunque, ritengo che questa esperienza sia servita a insegnanti e studenti per fare un importante passo in avanti e per i ragazzi è stata una prova di maturità”.

“Purtroppo”, spiega un docente di un altro istituto superiore cittadino, “ci saranno diversi studenti che quest’anno si porteranno dietro un deficit formativo. Non credo sia facile recuperarlo ormai, visto anche lo scenario che si sta prefigurando per la ripartenza del nuovo anno scolastico, tra mille incertezze e mille problemi. Vediamo cosa accadrà a settembre. Certo è che i sistemi di teledidattica dovranno essere meglio sviluppati”.

“Di fatto bocciare non si può, perché le indicazioni che arrivano dall’alto sono altre”, racconta un professore di un istituto superiore cittadino. “Sì, in alcune mie classi abbiamo dovuto promuovere studenti con la media del tre”.

