Ripartono le lezioni alla Scuola civica di musica del Guilcer Barigadu

Le lezioni avranno cadenza settimanale per il primo periodo estivo, mentre per il secondo – facendo affidamento su una situazione sanitaria tranquilla – è prevista la ripresa dei corsi collettivi e semi collettivi di propedeutica, musica di insieme, musica corale, dance ability, teoria e solfeggio, guida all’ascolto.

Per il momento l’attività sarà limitata alle lezioni individuali. Per gli allievi molto piccoli sarà consentita la presenza dentro l’aula di un genitore o di un accompagnatore adulto.

La musica torna ad animare le aule della Scuola civica del Guilcer Barigadu. Da lunedì 15 giugno fino a sabato 18 luglio, riprendono le lezioni di musica. Sarà la prima parte dell’attività prevista per il periodo estivo: la seconda parte è in programma da lunedì 7 settembre fino a sabato 31 ottobre, a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020.

Fonte: Link Oristano





