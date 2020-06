Rimborsi subito per alloggi e mensa, il PD con gli universitari

Deriu critica i silenzi dell’assessore Biancareddu dopo mozioni e interpellanze



Rimborso delle quote per alloggi e mensa, modifica dei criteri per l’accesso ai bandi Ersu per il prossimo anno accademico, conversione in digitale del materiale didattico, ampliamento dell’indennità Covid-19 per chi svolge tirocini extracurriculari. Tutte proposte del PD per dare una mano agli studenti universitari sardi. “Ma a distanza di mesi, è a dir poco allarmante il silenzio della Giunta e dell’assessore Biancareddu”, scrive Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico.

“Fin dal principio dell’emergenza, abbiamo chiesto che venissero attuate misure urgenti per assicurare a tutti – studenti e insegnanti – gli strumenti essenziali per la didattica digitale e per affrontare con l’adeguato equipaggiamento la fase d’emergenza e la successiva ripartenza, come sostenuto nelle lettere rivolte all’Assessore Biancareddu il 20 marzo e il 7 maggio”, precisa Deriu.

“Abbiamo chiesto – attraverso diverse mozioni e interpellanze presentate in Consiglio – la rimodulazione dei criteri per l’accesso ai bandi Ersu per l’anno accademico 2020/2021 (mozione n. 213); il rimborso dei pasti mensa (mozione n. 190), degli alloggi delle Case dello studente e degli affitti dei fuori sede relativi ai mesi in cui gli studenti non beneficiano del servizio (interpellanza n. 98/C). Senza tralasciare l’ampliamento dell’indennità Covid-19 per coloro che svolgono tirocini extracurriculari (interpellanza n. 99/A) e la conversione del materiale didattico cartaceo in formato digitale”.

Tutte proposte ignorate, che il PD ha ripreso nell’ordine del giorno del Consiglio lo scorso 9 giugno. Da parte della Giunta, però, ancora una volta nessuna risposta.

“Per salvaguardare gli studenti, è necessario intervenire subito con i fatti”, conclude Deriu. “Non permetteremo che ad essere sacrificato sia il futuro dei nostri giovani”.

