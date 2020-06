“Tradito” dal permesso di soggiorno: giovane algerino arrestato a Cagliari

Il giovane si era presentato nella mattinata di ieri presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per avere alcune informazioni in merito al suo permesso di soggiorno. Ma dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti è emerso il provvedimento restrittivo a suo carico, che si fondava su una indagine svolta dalla Squadra Mobile nell’anno 2017, ed avente ad oggetto un sodalizio criminale algerino dedito alla contraffazione di permessi di soggiorni temporanei per richiedenti asilo politico e finalizzati a garantire la permanenza illegale sul territorio nazionale.

Nella mattinata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di Ramzi Sadki, 27enne algerino, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari, dovendo scontare la pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi per il reato di favoreggiamento della permanenza dell’immigrazione clandestina commesso in concorso con altri suoi connazionali.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a