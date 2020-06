Diabetologia di San Gavino, l’Assl di Sanluri: “Nessuna chiusura, nessuno smantellamento: l’attività è aperta”. Dopo la protesta di oggi dei sindaci, arriva una nota ufficiale dell’Assl sulla situazione di Diabetologia nel Medio Campidano: “Come già comunicato, è aperto e operativo l’ambulatorio di Diabetologia presso l’ospedale di N. S. di Bonaria di San Gavino Monreale. L’attività, infatti, si svolge regolarmente al primo piano (nella stanza A3) ed oggi erano presenti e operativi un medico e un’infermiera in orario di servizio. La Diabetologia, come fatto presente già da dicembre 2019 al Presidente della Conferenza Socio Sanitaria, operava in ambienti che presentavano delle criticità non superabili riguardo alla normativa di prevenzione incendi.Per quanto concerne il servizio di supporto e di segreteria fornito dalla Assl di Sanluri alla conferenza dei Sindaci, si conferma che è sempre operativo. Le corrette procedure di attivazione sono indicate nel “Regolamento per il funzionamento delle conferenze territoriali socio-sanitarie” di Ats, regolamento che il presidente della conferenza socio-sanitaria pare conosca solo in parte”.



