Sì agli spettacoli, ma senza assembranti. Stasera parte l’area pedonale nel centro di Oristano

Si agli spettacoli, ma non il karaoke e in generale le attività che coinvolgono il pubblico e potrebbero creare assembramenti. È quanto prevede una ordinanza con la quale il Comune di Oristano autorizza le attività del centro a proporre musica e intrattenimento musicale durante le serate di chiusura al traffico.

L’ordinanza ha valore da oggi, giornata di esordio della sperimentazione che trasforma parte del centro in una are pedonale serale e notturna, al prossimo 31 ottobre.

“Gli intrattenimenti”, viene specificato nel documento, “dovranno essere condotti in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e dovranno concludersi entro le ore 00.30”.

Fino alle 2 di domani, e ancora dalle 20 alle 2 fra sabato e domenica, dunque in città partirà la sperimentazione della chiusura al traffico veicolare del centro storico. L’iniziativa rientra tra quelle promosse dall’amministrazione comunale – su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Maria Bonaria Zedda – per sostenere ristoranti e bar, permettendo loro di occupare maggiori aree all’aperto, nelle quali poter garantire il distanziamento sociale tra i clienti senza compromettere il volume d’affari.

Saranno incluse nell’area interdetta alle auto le vie delimitate a nord dalla via Tirso (dall’intersezione con le vie Sardegna e Satta) e dalla via Tharros (dall’intersezione con la via Cagliari); a est dalle vie Mazzini, Figoli, Mariano IV e dalla via Solferino (sino alla piazza Manno); a sud dalla via Cagliari (adiacenze piazza Manno); a ovest dalla via Cagliari (tratto da piazza Manno all’intersezione con la via Tharros).

