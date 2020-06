Quartu, lettini e ombrelloni gratis agli operatori sanitari al mare: “Siete nostri graditi ospiti”

I lettini e gli ombrelloni degli stabilimenti balneari quartesi Altamarea, Chiringuito, Marlin, Belvedere, Passaggio a Nord Ovest e Blusky? Per gli operatori sanitari saranno gratis. L’iniziativa solidale è stata pensata e voluta dagli stessi titolari degli stabilimenti. Per tutta la stagione estiva, dal 15 giugno al 15 settembre, dal lunedì al venerdì, vengono messi a disposizione fino ad un massimo di 5 ombrelloni abbinati a 2 lettini dietro prenotazione dal giorno prima con la presentazione del tesserino di riconoscimento della struttura ospedaliera della Città Metropolitana”, spiega Gianni Murru, titolare dell’Altamarea.

Un modo simpatico per dire “grazie” a coloro che nella fase più drammatica dell’emergenza hanno profuso il loro impegno quotidiano, anche a rischio della propria vita, per curare i malati di Covid-19 ricoverati negli ospedali sardi. Un’idea subito condivisa da tutti gli operatori, che lo hanno comunicato alle autorità competenti, ed in primo luogo al presidente della Regione, Christian Solinas.