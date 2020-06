“Subito i piani di contenimento delle cornacchie nell’Oristanese”

“Al di là della condivisibile esigenza di omogeneità operativa sull’intero territorio isolano, richiesta da tutte le Province della Sardegna da oltre un mese”, aggiunge Emanuele Cera, “non si comprende il motivo per cui l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente non abbia ancora fornito alcun riscontro, considerato l’intensificazione del problema e le specifiche finalità perseguite con la novella legge regionale n. 5 del 2020”.

“Lo scorso mese di maggio”, scrive il consigliere regionale di Forza Italia, “con la riproposizione della problematica, ho inteso formalmente stimolare le istituzioni competenti in indirizzo, per attivare con la massima sollecitudine tutti gli interventi necessari per favorire l’immediato avvio dei piani di abbattimento delle cornacchie, al fine di prevenire e preservare l’annata agraria 2020”.

Nei terreni agricoli dell’Oristanese devono partire immediatamente i piani di abbattimento delle cornacchie e devono essere rinnovati quelli in scadenza. Lo chiede il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, che dopo aver scritto all’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, e al commissario straordinario della Provincia, Massimo Torrente, ha deciso di rivolgersi direttamente al presidente della Regione, Christian Solinas, e chiedergli di risolvere una volta per tutte l’annoso problema dei danni causati dalle cornacchie alle colture primaverili ed estive.

Fonte: Link Oristano





