Lotta al covid, a Sant’Antioco dispenser di gel a disposizione di cittadini e turisti

Estate 2020 all’insegna della lotta contro la diffusione del coronavirus.

A Sant’Antioco sono stati installati i primi dispenser di gel igienizzante a disposizione di cittadini e turisti. Le colonnine saranno presenti nei luoghi di maggiore afflusso della città e nelle spiagge del territorio comunale antiochense.

Una importante iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale per favorire l’igiene costante e raccomandata delle mani al fine di contrastare la diffusione del covid-19. Intanto proseguono i lavori di spostamento della posidonia nella spiaggia di Is Pruinis.

Le operazioni rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione dell’arenile, che prevede diversi interventi, tra i quali la delimitazione di nuove aree parcheggi, la chiusura degli accessi delle auto alla spiaggia e l’apposizione di nuova cartellonistica verticale.

L’obiettivo è quello di ampliare gli spazi a disposizione di cittadini e turisti e salvaguardare la spiaggia.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a